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Türkiye
AA 28.08.2026 21:03

Saka kuşlarını kaçak avlayan kişiye 297 bin 608 lira ceza ve tazminat

Adana'da saka kuşlarını kaçak avlayan kişiye, 50 bin 808 lira idari para cezası ve 246 bin 800 lira tazminat bedeli olmak üzere toplam 297 bin 608 lira yaptırım uygulandı.

Saka kuşlarını kaçak avlayan kişiye 297 bin 608 lira ceza ve tazminat

Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde koruma ve kontrol görevi yaparken yasa dışı avlanan bir kişiyi tespit etti.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, bu kişiye ait ikisi canlı mühre olmak üzere 24 saka kuşu ele geçirildi.

Kaçak avlanan kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 50 bin 808 lira idari para cezası ve 246 bin 800 lira tazminat bedeli olmak üzere toplam 297 bin 608 lira yaptırım uygulandı.

El konulan 24 saka kuşu kontrollerin ardından doğaya salındı.

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