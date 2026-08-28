Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Fethiye'deki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Muğla Valiliği, Adnan Menderes bulvarı çevre yolu kavşağından Günlükbaşı merkez ışıklarına kadar ve Foça mahallesinden Barış manço bulvarına kadar olan yolun geçici olarak sivil araç trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sürücülerimizin alternatif güzergâhları tercih etmeleri, müdahale güzergâhlarında ve özellikle emniyet şeritlerinde araç bulundurmamaları önem arz etmektedir. Trafik akışının düzenlenmesi için sahada bulunan güvenlik güçlerinin ve kara yolları ekiplerinin yönlendirmelerine titizlikle uyulması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.