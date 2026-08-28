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Gündem
TRT Spor, AA 28.08.2026 21:31

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda son 16'da

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası beşinci maçında Polonya'ya 3-2 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda Azerbaycan ile eşleşti.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda son 16'da

Ay-yıldızlı ekibimiz, grubu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada bitirdi. Milli takımımız, Avrupa Şampiyonası tarihinde 14 maç sonra yenilgi yaşadı.

5'te 5 yapan Polonya ise A Grubu'nu zirvede tamamladı.

Milli takımımız, son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, Vargas'ın smacıyla skoru 12-6'ya getirdi. Polonya'nın hatalarıyla aradaki farkı açan ay-yıldızlılarımız, Elif Şahin'in plasesiyle durumu 19-11 yaptı. Üstünlüğünü devam ettiren Türkiye, Polonyalı Szczurowska'nın smacı dışarı göndermesiyle ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci setine daha iyi başlayan Polonya, Wenerska'nın bloğuyla durumu 12-7 öne geçti. Sonrasında toparlanan Türkiye, Hande Baladın'ın bloğuyla farkı 1'e indirerek durumu 14-15'e getirdi. Moladan sonra hücumdaki etkinliğini yeniden artıran Polonya, karşılaşmanın ikinci setini 25-21 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette Polonya, Obiala'nın bulduğu sayıyla rakibine 9-6 üstünlük kurdu. Sonrasında hücumda üsütünlük kurmaya devam eden Polonya, bloklardan üst üste bulduğu sayılarla durumu 20-16'ya getirdi. Polonya, Szczurowska'nın smacıyla üçüncü seti 25-22 üstün bitirdi.

Taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, setin başında Zehra Güneş'in bloğuyla 5-0'lık seri yakaladı. Oyunda üstünlüğünü decam ettiren ay-yıldızlılarımız, Vargas'ın smacıyla da durumu 11-4'e getirdi. Smaçlardan bulduğu sayılarla farkı açmaya devam eden milli takımımız, dördüncü seti 25-16 önde tamamladı.

Müsabakanın karar setinde Polonya, Stefanik'in üst üste bulduğu iki "ace" ile 8-2 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren Polonya, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı.

2003 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan milli takım onurlandırıldı

Karşılaşma öncesinde 2003 yılında Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel bir onurlandırma töreni düzenlendi.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda son 16'da

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, dönemin milli oyuncularına ve teknik ekibine maç öncesi çiçek ve plaket takdim etti.

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