Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda son 16'da

Ay-yıldızlı ekibimiz, grubu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada bitirdi. Milli takımımız, Avrupa Şampiyonası tarihinde 14 maç sonra yenilgi yaşadı.

5'te 5 yapan Polonya ise A Grubu'nu zirvede tamamladı.

Milli takımımız, son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, Vargas'ın smacıyla skoru 12-6'ya getirdi. Polonya'nın hatalarıyla aradaki farkı açan ay-yıldızlılarımız, Elif Şahin'in plasesiyle durumu 19-11 yaptı. Üstünlüğünü devam ettiren Türkiye, Polonyalı Szczurowska'nın smacı dışarı göndermesiyle ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci setine daha iyi başlayan Polonya, Wenerska'nın bloğuyla durumu 12-7 öne geçti. Sonrasında toparlanan Türkiye, Hande Baladın'ın bloğuyla farkı 1'e indirerek durumu 14-15'e getirdi. Moladan sonra hücumdaki etkinliğini yeniden artıran Polonya, karşılaşmanın ikinci setini 25-21 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette Polonya, Obiala'nın bulduğu sayıyla rakibine 9-6 üstünlük kurdu. Sonrasında hücumda üsütünlük kurmaya devam eden Polonya, bloklardan üst üste bulduğu sayılarla durumu 20-16'ya getirdi. Polonya, Szczurowska'nın smacıyla üçüncü seti 25-22 üstün bitirdi.

Taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, setin başında Zehra Güneş'in bloğuyla 5-0'lık seri yakaladı. Oyunda üstünlüğünü decam ettiren ay-yıldızlılarımız, Vargas'ın smacıyla da durumu 11-4'e getirdi. Smaçlardan bulduğu sayılarla farkı açmaya devam eden milli takımımız, dördüncü seti 25-16 önde tamamladı.

Müsabakanın karar setinde Polonya, Stefanik'in üst üste bulduğu iki "ace" ile 8-2 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren Polonya, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı.

2003 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan milli takım onurlandırıldı

Karşılaşma öncesinde 2003 yılında Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel bir onurlandırma töreni düzenlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, dönemin milli oyuncularına ve teknik ekibine maç öncesi çiçek ve plaket takdim etti.