Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar güçlü olmak zorunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Böylesine güzel bir programda bizleri buluşturan, rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle kalplerimizi birbirine ısındıran Cenabıallah'a sonsuz şükürler olsun. Alemlere rahmet, insanlığa hidayet, müminlere güzel ahlakın en yüksek timsali olarak gönderilen, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Peygamber Efendimize salat ve selam olsun. İki cihan serverini dünya gözüyle gören, onun etrafında yıldızlar gibi hale ve halka oluşturan ali'ne, ashabına ve ehl-i beytine selam olsun. Fahri Kainat Efendimiz'in izinden giderek asırlardır ümmete hizmet eden, yol gösteren, felaha susayan gönülleri irşad eden alim ve ariflerimizin, kalp ve ilim ehlinin mübarek ruhları şad olsun. İslam'ın izzetini her şeyin üstünde tutan, ilayi kelimetullah davası uğruna canlarını ortaya koyan, vatanı, milleti, ezanı, bayrağı, devleti ve ümmeti için her türlü cevrü cefayı, zorluğu göze alan kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin o mücadele ve mücahede erlerinin aziz ruhları şad olsun diyorum.

Efendimiz beşeriyetin zifiri karanlıkta olduğu bir çağda gelmiştir. Peygamberimiz insanlığı aydınlattı. Ecdadımız asırlar boyu İslam'ın sancaktarı oldu.

Aktörler ve senaryolar değişse de iyiyle kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz.

Yakın tarihte Hitler'e, Pol Pot'a ve diğer gözü dönmüş zalimlere yönelik sessizliğin bedelini, maalesef siviller ödemek zorunda kaldı. Uluslararası irade savaşın, soykırımın önüne geçecek gücü sağlayamıyor.

Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji, sadece komşularının huzuruna kastetmiyor, insanı değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Gazze çocuk mezarlığına döndü. Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti, komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor.

Müslümanlar olarak, biz güçlü olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Asırlar boyunca tarihe yön, cihana nizam vermiş Ümmet-i Muhammed'in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz.

Müslümanlar olarak birbirimize inanarak omuz omuza, yürek yüreğe istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. İttifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.