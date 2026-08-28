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Gündem
AA 28.08.2026 22:35

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın ilan ettiği "Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi"nin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından, Yunanistan tarafından ilan edilen "Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi" hakkında paylaşımda bulundu.

Keçeli, "Yunanistan tarafından Ege Denizi’ni de kapsayacak şekilde bugün (28 Ağustos) ilan edilen Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 7 Aralık 2023 tarihli "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'yle uyumlu bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu koruduğunu kaydeden Keçeli, Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan ile işbirliğine her zaman hazır olduklarını yineledi.

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