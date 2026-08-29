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Bilim Teknoloji
TRT Haber 29.08.2026 11:26

Yapay zeka lojistiğin rotasını çiziyor: 512 takımdan 10’u finalde

TEKNOFEST kapsamında Hepsiburada tarafından düzenlenen Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışması’nda 512 takım ve 1.677 başvuru arasından finale kalan 10 takım, 29 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek finalde karşı karşıya gelecek.

Yapay zeka lojistiğin rotasını çiziyor: 512 takımdan 10’u finalde

Lojistik sektörünün en önemli unsurlarından biri olan anahat taşımacılığında verimliliği artırmayı hedefleyen yarışma, yapay zeka, makine öğrenmesi ve matematiksel optimizasyon tekniklerini bir araya getiren hibrit çözümlerin geliştirilmesini amaçlıyor. Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencileri ile yeni mezunların yanı sıra özel sektör katılımcılarına da açık olan yarışmaya toplam 512 takım başvururken, 1.677 kişi sürece dahil oldu. Teknik değerlendirmelerin ardından 10 takım ve 41 yarışmacı finale kalmaya hak kazandı.

Yarışmacılar, günlük olarak değişkenlik gösteren kargo taleplerini yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla tahmin ederken, ortaya çıkan talebin mevcut sabit kiralık filo ile esnek spot araç havuzu arasında en düşük maliyetle paylaştırılmasını sağlayacak dinamik optimizasyon modelleri geliştiriyor. Böylece günlük operasyonlarda manuel yönetimden kaynaklanan zaman kaybı ve maliyet verimsizliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yarışmacılar aynı zamanda kiralık araç rotaları, spot araç atamaları ve konsolidasyon kararlarını harita tabanlı bir Karar Destek Arayüzü üzerinden gösterecek. Böylece yalnızca algoritmaların performansı değil, geliştirilen çözümün gerçek operasyonel karar süreçlerine nasıl dönüştürülebileceği de ortaya konulacak.

Final değerlendirmesinde takımların canlı veri seti üzerindeki optimizasyon başarısı yüzde 40, Dashboard ve görselleştirme performansı yüzde 20, jüri savunması ise yüzde 40 ağırlıkla değerlendirilecek. Jüri, algoritmaların mimarisinden makine öğrenmesi tabanlı tahminleme başarısına ve değişken kısıtların yönetilmesine kadar farklı teknik kriterleri dikkate alacak.

Final Heyecanı 29 Ağustos’ta Sancaktepe’de

Yarışmanın final ve sunum aşaması, 29 Ağustos’ta İstanbul Sancaktepe’de bulunan Hepsiburada Teknoloji Merkezinde fiziksel olarak gerçekleştirilecek. Gün boyunca finalist takımlar geliştirdikleri çözümleri jüri karşısında sunacaklar.

En başarılı çözüme 150 bin TL ödül

Yarışmada dereceye giren takımları toplam 370 bin TL’lik ödül bekliyor. Birinci olan takım 150 bin TL, ikinci olan takım 120 bin TL, üçüncü olan takım ise 100 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Finalde dereceye giren finalist takımlara da Hepsiburada tarafından hediye çeki verilecek.

Yapay zeka ve veri odaklı teknolojilerin lojistik operasyonlarda daha etkin kullanılmasını hedefleyen yarışma, genç teknoloji geliştiricilerine gerçek hayattaki karmaşık bir operasyon problemine yenilikçi çözümler üretme ve geliştirdikleri modelleri değişken koşullar altında test etme fırsatı da sunuyor.

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