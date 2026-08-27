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Dünya
The Guardian 27.08.2026 06:50

Bu hamam böceği bir gün hayatınızı kurtarabilir

Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi.

Bu hamam böceği bir gün hayatınızı kurtarabilir

Queensland Üniversitesi ile New South Wales Üniversitesi (UNSW) mühendislerinin ortaklığında yürütülen çalışmada, yıkılan binalar veya mağaralar gibi arama kurtarma ekiplerinin giremediği dar alanlara acil yardım ulaştırılması hedefleniyor.

Avustralya'ya özgü dev kazıcı hamam böceği (Macropanesthia rhinoceros) türünün kullanıldığı araştırmada, böceklere hafif elektronik donanımlar, kameralar ve uzaktan aktif edilebilen otomatik enjeksiyon sistemleri entegre edildi.

Queensland Üniversitesi Biorobotics Mühendisi Thang Vo-Doan, yürütülen çalışmayla siborg böceklerin hareketli bir sensör olmanın ötesine geçerek ilk müdahale aracına dönüştürüldüğünü bildirdi. Vo-Doan, kritik tıbbi kararların tamamen insan kontrolünde kalacağını belirtti.

Kavram kanıtlama testlerinde siborg böceklerin yakın mesafeli enjeksiyonlarda yüzde 95 başarı sağladığı, yön bulma ve enjeksiyon sürecini içeren tüm görevi tamamlama oranının ise yüzde 72 olduğu ifade edildi.

Elektronik donanım ve mikroçiplerin yerleştirilmesi sırasında anestezi ile uyuşturulan böceklerin, sistemler çıkarıldıktan sonra normal yaşam sürelerini sürdürebildiği aktarıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı alanlarda bu teknolojinin önemli bir araç haline gelebileceğini belirten uzmanlar, 5 ila 10 yıl içinde siborg böcek filolarının gerçek afet durumlarında sahada görev alabileceğini öngörüyor.

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