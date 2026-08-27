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Dünya
NBC News 27.08.2026 07:06

Bill Gates'ten yapay zekanın artan risklerine ilişkin uyarı

Microsoft'un kurucusu ve milyarder iş insanı Bill Gates, yapay zekanın sunduğu giderek büyüyen risklerin hafifletilmesi amacıyla küresel çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek durumun ciddiyetine dikkati çekti.

Bill Gates'ten yapay zekanın artan risklerine ilişkin uyarı

Gates, Reuters'a verdiği mülakatta, ABD'nin bu konuda öncülük etmesi halinde Çin'in tehlike potansiyeli taşıyan yapay zeka modellerinin yayımını sınırlandırmaya onay verebileceğine inandığını söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu yılın ilerleyen dönemlerinde görüşmeyi planladığını belirten Gates, tüm dünyanın bu tür bir adıma destek vereceğini ifade etti.

Şi Cinping ile planlanan görüşme

Gates'in ekibi, kasım ayında yapılması öngörülen Çin ziyareti kapsamında Şi ile bir araya gelinmesi için temaslarını sürdürüyor.

Teknoloji dünyasının geçmişte bu tür bir gelişim kaydetmediğini vurgulayan Gates, mevcut sürecin toplumun tamamı tarafından yönetilmesi gereken bir politika eşiği olduğunu belirtti.

Görüşmede ülkelerin yapay zekanın molekül üretme ve biyolojik saldırı gerçekleştirme kapasitelerini denetlemesini önermeyi hedeflediğini aktaran Gates, bu kontrolün teknoloji sektörünün gelişimini engellemeyeceğini savundu.

Siber güvenlik olayları endişe yaratıyor

Gates, yapay zekanın siber saldırılar düzenleme, istihdamı azaltma ve kullanıcıları psikolojik olarak etkileme potansiyeli nedeniyle endişe duyduğunu belirtti.

OpenAI, Anthropic ve Meta gibi şirketlerin teknolojilerinin siber güvenlik değerlendirmeleri sırasında gerçek web sitelerine sızdığını hatırlatan Gates, bu tür güvenlik ihlallerinin şaşırtıcı seviyeye ulaştığını dile getirdi.

Yazdığı bir blog yazısında yapay zekanın yönetimi için nükleer denetim rejimleri, uluslararası havacılık düzenlemeleri ve ozon tabakasını koruma anlaşmalarından esinlenen yeni bir uluslararası kuruluş kurulması çağrısında bulunan Gates, küresel eşitsizliği artırmayacak bir yapay zeka geleceğinin inşa edilmesini öncelikli konu olarak tanımladı.

Geleceğe yönelik öneriler

Gates, yapay zekanın istihdam piyasası üzerindeki olumsuz etkilerine karşı, şirketlerin insan gücünün yerini alan yapay zeka çıktıları üzerinden vergilendirilmesini ve elde edilecek kaynağın sosyal güvenlik ağlarına aktarılmasını önerdi.

Toplumun mevcut işlerin en az yüzde 40'ını insanlar için koruması gerektiğini ifade eden Gates, insani bakımın yerinin doldurulamayacağını kaydetti.

Bill Gates, kurucusu olduğu vakıf aracılığıyla 2045 yılına kadar yapay zeka odaklı projelere 200 milyar dolar harcamayı hedeflediklerini belirterek, sağlık alanında Anthropic ve OpenAI ile yürütülen ortak çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini aktardı.

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