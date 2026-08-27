Nvidia'nın gelirleri yapay zeka talebiyle ikiye katlandı

Şirket çarşamba günü yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artışla 96 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Şirket, bir sonraki çeyrekte ise 108 milyar dolar gelir beklentisi açıkladı.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang yaptığı açıklamada, yapay zekanın dönüm noktasına ulaştığını belirterek altyapı yatırımlarının tam gaz devam ettiğini ifade etti.

Wall Street beklentilerini aşan gelir rakamlarının ardından Nvidia hisseleri borsa kapanışı sonrası işlemlerde yüzde 4,7 değer kazandı.

Şirketin veri merkezi birimi tek başına bu dönemde geçen yıla göre yüzde 117 artışla 89 milyar dolar gelir üretti. Bu rakam, sektörün Nvidia donanımına ne kadar bağımlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Amazon, Meta, Google ve Microsoft dahil olmak üzere yapay zeka araçları ve altyapısı inşa eden neredeyse tüm önde gelen teknoloji şirketleri Nvidia çiplerini kullanıyor.

Finans analistleri, güçlü sonuçların Nvidia'nın devam eden ivmesine dikkati çektiğini belirtti. Hargreaves Lansdown kıdemli hisse senedi analisti Matt Britzman, gelir ve kazançların tahminleri aşmasını devasa bir sonuç olarak nitelendirdi.

Nvidia'nın giderek büyüyen finansal gücü, sektördeki rolünü de yeniden şekillendiriyor. Şirket; OpenAI, Anthropic ve SpaceX gibi kendi çiplerine bağımlı olan aktörlere fon sağlayarak maliyetli yapay zeka altyapısının inşasına destek veriyor.

İşlemci gücüne yönelik talep, Nvidia'yı 5 trilyon doları aşan piyasa değeriyle dünyanın en değerli firmasına dönüştürdü.

Kendi işlemcilerini tasarlayan müşteriler ve Çin'deki daha ucuz tedarikçilerden kaynaklanan rekabet artsa da son rakamlar bu zorlukların şimdilik sınırlı kaldığını gösteriyor.