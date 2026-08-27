Dört farklı cezaevinden kaçan "firar sihirbazı" İspanya'da yakalandı

İtalyan makamları tarafından çıkarılan Avrupa çapındaki tutuklama emri kapsamında aranan zanlının, İspanya Ulusal Polisi tarafından Katalonya bölgesindeki Tarragona kentinde yaşadığı tespit edildi.

İspanya polisi, İtalyan medyasında "mago della fuga" (firar sihirbazı) olarak anılan 48 yaşındaki Arnavut vatandaşı Toma Taulant'ı teşhis etti.

Taulant, sekiz ay önce Milano'daki yüksek güvenlikli bir cezaevinden kaçmadan önce gasp, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan dolayı 2048 yılına kadar sürecek hapis cezasını çekiyordu.

İspanya Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, zanlının 2009 yılında Terni, 2013 yılında Parma ve aynı yıl Belçika'daki bir cezaevinden insan piramidi yöntemini kullanarak kaçtığı bilgisine yer verildi.

Son firarını Aralık 2025'te gerçekleştiren zanlının, İtalya'daki yüksek güvenlikli bir cezaevinde parmaklıkları kesip birbirine bağladığı çarşaflarla pencereden aşağı inerek kaçtığı bildirildi.

Oldukça tehlikeli olarak nitelendirilen firarinin geçen cuma günü Tarragona'da düzenlenen operasyonla yakalandığı ve gözaltına alınma esnasında polise sert direnç gösterdiği aktarıldı.

Operasyon sırasında zanlının yanında bulunan suç ortaklarının müdahale etmeye çalıştığı, bir kişinin iki polisi yaralayarak kaçtığı ifade edildi.

Polisin kaçan saldırganı arama çalışmalarını sürdürdüğü, olay yerinde zanlının yakınları tarafından atılan bir tabancanın ele geçirildiği kaydedildi.

Yakalandığı sırada üzerinde sahte kimlik belgeleri bulunan zanlının, Girona kentinde silah ve patlayıcı madde bulundurmaktan suç kaydının yer aldığı anlaşıldı.

Üzerinde sahte olduğu değerlendirilen iki adet 500 euroluk banknot da ele geçirilen şüpheli, kefaletsiz tutuklanarak İtalya'ya iade edilmek üzere Tarragona'daki bir cezaevine gönderildi.