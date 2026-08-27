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Dünya
CBC News 27.08.2026 07:03

Havayolu çalışanları uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), Montreal Trudeau Uluslararası Havalimanı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasına yardımcı oldukları şüphesiyle iki Air Canada çalışanını gözaltına aldı.

Havayolu çalışanları uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı

Federal polis birimi, Büyük Montreal bölgesindeki iki konutta ve bir araçta arama izni uygulandığını bildirdi. Ayrıca havayolu şirketinin iş birliğiyle Air Canada çalışanlarının Dorval'daki çalışma üssünde de aramaların sürdüğü kaydedildi.

Soruşturmaya göre iki şüphelinin Air Canada bünyesinde yer hizmetleriyle ilgili çeşitli görevlerde bulunduğu aktarıldı.

Polisin açıklamasında, şüphelilerin kokain ithalatı ile kenevir ihracatını kolaylaştırmak amacıyla bagajları havalimanının güvenli bölgelerinden geçirmeye yönelik bir komploya katıldıklarının değerlendirildiği ifade edildi.

Gözaltına alınan iki çalışan çarşamba günü sorgulandı.

Soruşturmanın, mayıs ayında Dominik Cumhuriyeti'nden gelen bir uçakta sırt çantalarına gizlenmiş 62,5 kilogram kokainin ele geçirilmesiyle başladığı bildirildi.

Soruşturma süresince ayrıca 56 kilogram kenevir ele geçirildiği aktarıldı.

Gözaltındaki kişilerin işlemlerinin ardından adli süreç tamamlanana kadar serbest bırakılacakları duyuruldu.

Air Canada, devam eden soruşturma kapsamında iki çalışanın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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