ABD ile Kanada arasındaki ticaret savaşının kazananı: Tuvalet kağıdı

İki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin geçen hafta sonu kesintiye uğramasının ardından Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD tarifelerine aynı oranla karşılık verme sözü verdi.

Carney, 8 Eylül'den itibaren yüzde 25 ile yüzde 50 arasında gümrük vergisi uygulanacak yaklaşık 900 Amerikan ürününün yer aldığı bir liste açıkladı.

Washington yönetiminin uyguladığı yüzde 50'lik vergi artışına misilleme olarak Kanada'nın 8 Eylül'den itibaren tuvalet kağıdı ve mendil hammaddelerine yüzde 25 ile yüzde 50 arasında gümrük vergisi getirmeyi planlamasıyla kağıt ürünleri en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor.

328 milyon dolar değerinde tuvalet kağıdı

Amerikan tuvalet kağıtları ve mendilleri çoğunlukla ülke içinde üretilse de ham madde konusunda kereste zengini Kanada'ya bağımlı bulunuyor. Charmin markasının sahibi Procter & Gamble firması, mevcut tarifeler nedeniyle fiyatları artırmak zorunda kalacağını açıkladı.

Dünya Bankası verilerine göre ABD, 2024 yılında Kanada'dan 328 milyon dolar değerinde tuvalet kağıdı ithal etti. Bu durum Kanada'yı ABD'ye ürün sağlayan en büyük ihracatçı konumuna getiriyor. Costco gibi büyük perakendeciler kağıt ürünlerinin çoğunu bu ülkeden tedarik ediyor.

ABD, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 4'ünü oluşturmasına rağmen küresel kağıt mendil tüketiminin yüzde 20'sinden fazlasını gerçekleştiriyor. Amerikalılar yılda ortalama 141 rulo tuvalet kağıdı kullanarak dünyada ilk sırada yer alıyor.

Sadece kağıt ürünlerinin fiyatlarının yükselmesi beklenmiyor. Ticaret savaşı, sınırın her iki tarafındaki tüketicilerin enflasyon konusunda endişelenmeye devam ettiği bir dönemde iki ülke arasındaki derin ekonomik bağları göz önüne seriyor.

ABD gümrük vergileri özellikle popüler viski markaları dahil Kanada alkollü içeceklerini etkiliyor. Bu ürünler şu anda yüzde 50 gümrük vergisine tabi tutuluyor.

Amerikan balıkçılık sektörü de hedefte

Trump, yeni tarifelerin Kanada'nın Amerikan süt ürünleri endüstrisine yönelik harçlarına misilleme olduğunu bildirdi. Trump, Kanada peyniri hariç neredeyse tüm Kanada süt ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi getirdi.

Buna karşılık Kanada, Amerikan peynirine yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasının yanı sıra Amerikan süt ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi koydu.

Kanada, dondurulmuş istakoz da dahil olmak üzere Amerikan balık ve deniz ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulayarak Amerikan balıkçılık sektörünü de hedef aldı.

Kanada otomobillerine ve oto parçalarına uygulanacak yüzde 25'lik gümrük vergisi, üretim için Kanada parçalarına bağımlı olan Amerikan otomotiv endüstrisini etkileyecek. Trump, 1 Ocak 2027'ye kadar bir anlaşma sağlanamaması halinde tarifeyi iki katına çıkararak yüzde 50'ye yükseltme tehdidinde bulundu.

Müzakerelerin tıkanmasıyla tarifelerin kaldırılıp kaldırılmayacağı veya ne zaman kaldırılacağı belirsizliğini koruyor.

Ancak ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Trump yönetiminin Kanada ile yaşanan ticaret anlaşmazlığının Amerikalı tüketicileri etkilemeyeceği konusunda kararlı olduğunu belirtiyor.