İngiltere'de aşırı hava koşulları ve siber saldırılar için "konserve gıda stoku yapın" çağrısı

Hükümet, aşırı hava koşullarına veya ülkeye yönelik olası siber saldırılara karşı hazırlıklı olunması amacıyla evlerde konserve gıda ve şişe su stoku yapılmasını önerecek.

Financial Times'ın haberine göre Andy Burnham hükümeti, Rusya'dan gelen tehditler ve bu yaz yaşanan sıcak hava dalgalarının ardından ulusal dayanıklılığa odaklanıyor.

Paris'in Ukrayna'da Scalp füzesi üretim hatları kurmayı değerlendirdiği süreçte İngiltere'nin Fransa üretimi bu füzede kullanılan İngiliz bileşenlerine ait çizimleri Ukrayna'ya sağlaması üzerine Rusya, Londra yönetimi için bunun "sonuçları olacağını" bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin "İngiliz füze kuvvetlerinin doğrudan müdahalesini" ortaya çıkacak tüm sonuçlarıyla birlikte "savaşa katılım" olarak değerlendirme hakkı bulunduğunu söyledi.

Ancak pazartesi günü Kiev'deki Aziz Sofya Katedrali önünde konuşan Burnham, Ukrayna'ya yardım sağlamaktan vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Hükümet "savaş kitabı" üzerindeki çalışmaları hızlandırıyor

FT'nin aktardığı bilgilere göre hükümet, ülkenin dış tehditlere karşı savunulmasına yönelik bir kılavuz niteliğindeki "savaş kitabı" üzerindeki çalışmaları hızlandırıyor. Bunun yanı sıra, bu yaz ülkeyi vuran sıcak hava dalgaları gibi aşırı hava koşullarının etkileriyle halkın başa çıkabilmesi amacıyla bir sosyal medya kampanyası planlanıyor.

İlgili bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, evde biraz şişe su ve konserve gıda bulundurmak gibi yerel dayanıklılığı artıracak pratik ve makul tavsiyelerin yer alacağını, durumun bir korku tellallığı değil, ortak akıl hamlesi niteliği taşıdığını belirtti.

Hükümetin ulusal risk sicili geçen ay güncellendi ve İngiltere'deki demokratik süreçlere müdahale riski bu listeye eklendi.

Ulusal risk sicili, İngiltere'nin karşı karşıya olduğu en önemli risklere ilişkin hükümet değerlendirmesi konumunda bulunuyor. Gelecekteki olaylara dair bir tahmin amacı taşımayan bu sistem, uzmanların risklere hazırlanmasına yardımcı olacak bir planlama aracı olarak işlev görüyor.

Bu ayın başlarında The Independent, analistlerin aşırı sıcaklar ve devam eden kuraklığın İngiltere'yi son on yılların en kötü gıda güvenliği krizi riskiyle karşı karşıya bıraktığı yönündeki uyarılarını aktardı.

Yatırım bankası Shore Capital analistlerine göre beş sıcak hava dalgası ve uzun süreli kurak koşulların art arda gelen etkisi çiftçilerin hasadına zarar verecek, yılın ilerleyen dönemlerinde gıda kıtlığına yol açacak ve ithalata olan bağımlılığı artıracak.

Ulusal Çiftçiler Birliği (NFU), durumun giderek endişe verici bir hal aldığını ve otların büyümesinin durması nedeniyle süt üreticilerinin şimdiden kışlık yem kullanmaya başladığını açıkladı.

The Telegraph'a konuşan Shore Capital analistleri Akhil Patel ve Clive Black, son dönemdeki aşırı hava koşullarının yerli üretimi olumsuz etkileyebileceğini ve yem maliyetlerini yükselterek tüketicilere ek yük getirebileceğini belirtti.

Analistler, İngiltere'nin son onlarca yıldır gıda güvenliği konusunda bu kadar ciddi bir sınamayla karşılaşmadığını vurguladı.