Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Financial Times 27.08.2026 06:31

İngiltere'de aşırı hava koşulları ve siber saldırılar için "konserve gıda stoku yapın" çağrısı

İngiltere'de hükümet aşırı hava koşulları ve siber saldırılara hazırlık için halka "konserve gıda stoku yapın" çağrısında bulunacak. Basında yer alan haberlere göre hükümet, sosyal medya üzerinden yürüteceği bir kampanyayla İngiliz halkına aşırı hava olayları gibi durumlarla nasıl başa çıkacakları konusunda tavsiyeler verecek.

İngiltere'de aşırı hava koşulları ve siber saldırılar için "konserve gıda stoku yapın" çağrısı

Hükümet, aşırı hava koşullarına veya ülkeye yönelik olası siber saldırılara karşı hazırlıklı olunması amacıyla evlerde konserve gıda ve şişe su stoku yapılmasını önerecek.

Financial Times'ın haberine göre Andy Burnham hükümeti, Rusya'dan gelen tehditler ve bu yaz yaşanan sıcak hava dalgalarının ardından ulusal dayanıklılığa odaklanıyor.

Paris'in Ukrayna'da Scalp füzesi üretim hatları kurmayı değerlendirdiği süreçte İngiltere'nin Fransa üretimi bu füzede kullanılan İngiliz bileşenlerine ait çizimleri Ukrayna'ya sağlaması üzerine Rusya, Londra yönetimi için bunun "sonuçları olacağını" bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin "İngiliz füze kuvvetlerinin doğrudan müdahalesini" ortaya çıkacak tüm sonuçlarıyla birlikte "savaşa katılım" olarak değerlendirme hakkı bulunduğunu söyledi.

Ancak pazartesi günü Kiev'deki Aziz Sofya Katedrali önünde konuşan Burnham, Ukrayna'ya yardım sağlamaktan vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Hükümet "savaş kitabı" üzerindeki çalışmaları hızlandırıyor

FT'nin aktardığı bilgilere göre hükümet, ülkenin dış tehditlere karşı savunulmasına yönelik bir kılavuz niteliğindeki "savaş kitabı" üzerindeki çalışmaları hızlandırıyor. Bunun yanı sıra, bu yaz ülkeyi vuran sıcak hava dalgaları gibi aşırı hava koşullarının etkileriyle halkın başa çıkabilmesi amacıyla bir sosyal medya kampanyası planlanıyor.

İlgili bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, evde biraz şişe su ve konserve gıda bulundurmak gibi yerel dayanıklılığı artıracak pratik ve makul tavsiyelerin yer alacağını, durumun bir korku tellallığı değil, ortak akıl hamlesi niteliği taşıdığını belirtti.

Hükümetin ulusal risk sicili geçen ay güncellendi ve İngiltere'deki demokratik süreçlere müdahale riski bu listeye eklendi.

Ulusal risk sicili, İngiltere'nin karşı karşıya olduğu en önemli risklere ilişkin hükümet değerlendirmesi konumunda bulunuyor. Gelecekteki olaylara dair bir tahmin amacı taşımayan bu sistem, uzmanların risklere hazırlanmasına yardımcı olacak bir planlama aracı olarak işlev görüyor.

Bu ayın başlarında The Independent, analistlerin aşırı sıcaklar ve devam eden kuraklığın İngiltere'yi son on yılların en kötü gıda güvenliği krizi riskiyle karşı karşıya bıraktığı yönündeki uyarılarını aktardı.

Yatırım bankası Shore Capital analistlerine göre beş sıcak hava dalgası ve uzun süreli kurak koşulların art arda gelen etkisi çiftçilerin hasadına zarar verecek, yılın ilerleyen dönemlerinde gıda kıtlığına yol açacak ve ithalata olan bağımlılığı artıracak.

Ulusal Çiftçiler Birliği (NFU), durumun giderek endişe verici bir hal aldığını ve otların büyümesinin durması nedeniyle süt üreticilerinin şimdiden kışlık yem kullanmaya başladığını açıkladı.

The Telegraph'a konuşan Shore Capital analistleri Akhil Patel ve Clive Black, son dönemdeki aşırı hava koşullarının yerli üretimi olumsuz etkileyebileceğini ve yem maliyetlerini yükselterek tüketicilere ek yük getirebileceğini belirtti.

Analistler, İngiltere'nin son onlarca yıldır gıda güvenliği konusunda bu kadar ciddi bir sınamayla karşılaşmadığını vurguladı.

ETİKETLER
İngiltere Savaş Siber Saldırı Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
İzlanda AB için bıçak sırtı referanduma gidiyor: Sonucu balıkçılar belirleyebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:07
Bill Gates'ten yapay zekanın artan risklerine ilişkin uyarı
07:08
Havayolu çalışanları uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı
06:56
Cezayir'in doğusunda çıkan orman yangınlarında 12 kişi hayatını kaybetti
06:55
Dört farklı cezaevinden kaçan "firar sihirbazı" İspanya'da yakalandı
06:52
Bu hamam böceği bir gün hayatınızı kurtarabilir
06:49
ABD ile Kanada arasındaki ticaret savaşının kazananı: Tuvalet kağıdı
İsrail, işgal ettiği UNRWA Kalendiya Eğitim Merkezi'ndeki güçlerini takviye etti
İsrail, işgal ettiği UNRWA Kalendiya Eğitim Merkezi'ndeki güçlerini takviye etti
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail BM tesisini gasbetti
Soykırımcı İsrail BM tesisini gasbetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ