Fransa'da bir sürücü aracını yayaların üzerine sürdü

Yerel saatle 22.15 sıralarında tren istasyonunun karşısındaki caddede meydana gelen olayda, aracın yayaların üzerine kasıtlı olarak sürüldüğü bildirildi.
Olayın öncesinde bölgede bir kavga yaşandığı ifade edildi.
Kent emniyeti yetkilileri, kurbanların tamamının 17 ile 40 yaşları arasında erkekler olduğunu açıkladı.
Rusya doğumlu olan 26 yaşındaki şüphelinin istihbarat birimlerince tanınmadığı, emniyet kayıtlarında ise yalnızca trafik suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.
Olay yerinden kaçan zanlı, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Ouistreham kentinde yakalandı.
Savcılık, olaya ilişkin cinayet ve nitelikli saldırı suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten yetkililer, mevcut veriler ışığında olayın terör bağlantısının bulunmadığını bildirdi.