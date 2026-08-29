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Dünya
Sciencealert 29.08.2026 12:23

Yapay zeka yerin derinliklerindeki bilinmeyen altı gizemli yapıyı ortaya çıkardı

Çin Bilimler Akademisi araştırmacıları, yapay zeka yardımıyla son 35 yıla ait deprem verilerini inceleyerek yer kabuğunun yaklaşık 2 bin 900 kilometre altında daha önce hiç haritalandırılmamış altı yeni jeolojik yapı tespit etti.

Yapay zeka yerin derinliklerindeki bilinmeyen altı gizemli yapıyı ortaya çıkardı

Yeryüzünün binlerce kilometre altında, katı manto tabakası ile sıvı dış çekirdeğin birleştiği sınırda gezegenin dinamiklerini doğrudan etkileyen hareketlilikler yaşanıyor.

Journal of Geophysical Research: Solid Earth dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, yerin derinliklerindeki bu gizemli sınır bölgesinin bilinenden çok daha karmaşık ve birbirine bağlı geniş kuşaklardan oluştuğunu ortaya koydu.

Yapay zeka milyonlarca sismik sinyali taradı

Araştırmacılar, 1990 ile 2024 yılları arasında meydana gelen yaklaşık 5 bin depreme ait 2 milyondan fazla sismik dalga kaydını derin öğrenme tabanlı bir yapay zeka algoritmasıyla analiz etti.

Yerin içinden geçerken manto-çekirdek sınırındaki küçük yapısal farklılıklara çarparak saçılan ve ana sarsıntıdan hemen önce yüzeye ulaşan zayıf "PKP öncül dalgaları" incelendi.

Uzman denetimiyle desteklenen yapay zeka modeli, bugüne kadarki tüm çalışmaların toplamından on kat daha fazla olan yaklaşık 175 bin yüksek kaliteli sinyal yakalamayı başardı.

Ay'ın oluşumundan kalan antik kalıntılar olabilir

Elde edilen küresel harita, daha önce rastgele ve birbirinden bağımsız sanılan derin yapıların aslında geniş ve kesintisiz kuşaklar halinde uzandığını gösterdi.

Bilim insanları; Avrasya'nın yüksek enlemleri, Orta Asya ve Güney Atlantik altında konumlanan bu yapıların kökeninin çok eskilere dayanabileceğini belirtiyor. Bu kütlelerin, levha hareketleriyle yerin derinliklerine sürüklenen okyanus tabanı parçaları ya da milyarlarca yıl önce Dünya'ya çarparak Ay'ı oluşturan gök cisminden geriye kalan kimyasal kalıntılar olabileceği değerlendiriliyor.

Aşırı basınç ve sıcaklık altında kısmen eriyerek çevresindeki mantodan farklı fiziksel özellikler kazanan bu yapılar, volkanik patlamaların şiddetinden Dünya'nın manyetik alanındaki değişimlere kadar birçok jeolojik sürecin aydınlatılmasına katkı sağlayacak.

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