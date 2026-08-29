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Dünya
BBC 29.08.2026 15:13

Rusya'nın Kiev yakınlarındaki depoya İHA saldırısı: Can kaybı 37'ye çıktı

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bir depoya Rus insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından meydana gelen patlamada en az 37 kişi hayatını kaybetti, patlamanın yerleşim yerlerine yakın mühimmat depolanmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin resmi soruşturma açıldı.

Rusya'nın Kiev yakınlarındaki depoya İHA saldırısı: Can kaybı 37'ye çıktı

Kiev bölgesine bağlı Buça ilçesindeki Mila köyünde bulunan bir depoya cuma gecesi Rusya tarafından İHA saldırısı düzenlendi. Saldırının tetiklediği şiddetli patlamada en az 37 kişi yaşamını yitirdi, aralarında dört çocuğun da bulunduğu 42 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeden yaklaşık 400 kişi tahliye edilirken, patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda konut ile yaşlı ve engellilerin kaldığı bir bakım evi ağır hasar gördü.

Mühimmat depolama iddiasına resmi soruşturma

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kuralların çok net olduğunu ve yerleşim alanlarının yakınında mühimmat depolanmasına kesinlikle izin verilemeyeceğini vurguladı. Olayda resmi görev ihmali şüphesiyle cezai soruşturma başlatıldığını duyuran Zelenski, gerekli tüm idari ve hukuki adımların atılacağını belirtti.

Ukrayna Başsavcılığı da patlayıcı maddelerin yerleşim yerlerine yakın depolanmasının yasallığını ve bu kararları alan yetkililerin sorumluluklarını incelemeye aldı. Rusya Savunma Bakanlığı ise söz konusu deponun uzun menzilli İHA parçaları ve fırlatıcılarının tutulduğu bir askeri mühimmat alanı olduğunu öne sürdü.

Rusya'nın Kiev yakınlarındaki depoya İHA saldırısı: Can kaybı 37'ye çıktı

Karşılıklı hava saldırıları tırmanıyor

Başkent Kiev ve çevresindeki diğer noktalarda da can kayıpları bildirildi. Borispol bölgesinde 14 yaşında bir çocuk, Obolonski semtine düşen İHA nedeniyle ise iki yaşında bir bebek hayatını kaybetti. Ukrayna ordusu ülke genelinde 233 Rus İHA’sının düşürüldüğünü açıklarken, Odesa, Dnipropetrovsk, Sumi ve Zaporijya'da gece boyunca yeni saldırılar kaydedildi.

Öte yandan Rusya tarafı da Ukrayna'nın hava saldırılarına hedef oldu. Belgorod ve Rostov bölgelerinde iki kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirilirken, Rus e-ticaret devi Ozon'a ait lojistik merkezlerinde İHA saldırıları sebebiyle hasar oluştuğu ve operasyonların geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

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Rusya Ukrayna İnsansız Hava Aracı (İHA) Kiev
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