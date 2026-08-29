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Türkiye
TRT Haber, AA 29.08.2026 21:37

Cem Yılmaz rahatsızlandığı Çanakkale'de hastaneye kaldırıldı

Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Cem Yılmaz rahatsızlandığı Çanakkale'de hastaneye kaldırıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Komedyen Cem Yılmaz, Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.

Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.

"Genel durumu iyi"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Bakan Memişoğlu, durumunun iyi olduğunu belirtti:

"Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

 

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