Hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından paylaşılan hava tahmin raporundan derlenen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde düşüş gösteren hava sıcaklıkları yeni haftayla birlikte yükselişe geçiyor.

MGM’den yapılan açıklamada, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren artmaya başlayacağı belirtildi. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların tüm yurtta mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Tahmin haritasına göre, haftanın ilk günlerinde özellikle Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkisini sürdürecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında "kuvvetli yağış" beklendiği görülürken, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.

Hafta ortasında güneş yüzünü gösterecek

Salı gününden itibaren yağışlı havanın etki alanı daralıyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 35-38 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük ilde hava durumu

MGM verilerine göre, haftaya 26 dereceyle başlayan başkentte sıcaklıklar hafta ortasında 31 dereceye kadar yükselecek. Az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak. İstanbul'da hafta genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıklar 29-30 derece civarında seyredecek. İzmir'de ise yeni haftada güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 34 dereceden başlayarak hafta ortasında 36 dereceye kadar ulaşacak.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle Doğu Karadeniz’deki kuvvetli yağışlar ile güney illerindeki yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşları güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri konusunda uyardı.