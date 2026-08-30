Çok Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.08.2026 10:06

Hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçecek

Yurdun büyük bir bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarına çıkacak.

Hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçecek
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından paylaşılan hava tahmin raporundan derlenen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde düşüş gösteren hava sıcaklıkları yeni haftayla birlikte yükselişe geçiyor.

MGM’den yapılan açıklamada, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren artmaya başlayacağı belirtildi. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların tüm yurtta mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Tahmin haritasına göre, haftanın ilk günlerinde özellikle Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkisini sürdürecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında "kuvvetli yağış" beklendiği görülürken, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.

Hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçecek

Hafta ortasında güneş yüzünü gösterecek

Salı gününden itibaren yağışlı havanın etki alanı daralıyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 35-38 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük ilde hava durumu

MGM verilerine göre, haftaya 26 dereceyle başlayan başkentte sıcaklıklar hafta ortasında 31 dereceye kadar yükselecek. Az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak. İstanbul'da hafta genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıklar 29-30 derece civarında seyredecek. İzmir'de ise yeni haftada güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 34 dereceden başlayarak hafta ortasında 36 dereceye kadar ulaşacak.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle Doğu Karadeniz’deki kuvvetli yağışlar ile güney illerindeki yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşları güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri konusunda uyardı.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:06
Devlet Bahçeli: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir
11:55
İsviçre'nin Aargau kantonundaki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
11:47
12 Dev Adam'ın hedefi İzlanda deplasmanında 8'de 8
11:36
İletişim Başkanı Duran: Eşsiz zafer, milletimizin geleceğini tayin etme iradesinin ilanıdır
11:25
Emeklilikte dev tasarruf: BES ve OKS'de 2,6 trilyon lira birikti
11:19
Depozito sistemine yoğun ilgi: Kullanıcı sayısı 3 milyona ulaştı
İtalya'da orman yangınları büyüyor: Alevler evlere ulaştı
İtalya'da orman yangınları büyüyor: Alevler evlere ulaştı
FOTO FOKUS
Atatürk'ün tarihe yön veren hamlesi
Atatürk'ün tarihe yön veren hamlesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ