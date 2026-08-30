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Gündem
TRT Haber 30.08.2026 10:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin istiklal ve istikbaline sahip çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bundan 104 yıl önce olduğu gibi, bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin istiklal ve istikbaline sahip çıkıyoruz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yüksek yargı organlarının başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin istiklal ve istikbaline sahip çıkıyoruz

Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı;

Aziz Atatürk, bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen, zat-ı aliniz başta olmak üzere, Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyoruz.

Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni, onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi, bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun.

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30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir Recep Tayyip Erdoğan
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