12 Dev Adam'ın hedefi İzlanda deplasmanında 8'de 8

Tarihindeki ilk maçını 24 Haziran 1936'da Yunanistan'a karşı oynayan Türkiye, 90 yılı aşkın süreçte 1066 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakaların 555'ini kazanan Türkiye, 510'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Milli takım, tarihinde bir kez de beraberlik yaşadı. Ay-yıldızlı ekibin 13 Haziran 1995'te İstanbul'da Makedonya ile yaptığı özel maç, 78-78 beraberlikle sonuçlandı.

Resmi maçlardaki ilk galibiyet

A Milli Basketbol Takımı, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Turnuvadaki ilk iki mücadelede Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Suriye'yi mağlup ederek resmi müsabakalardaki ilk galibiyetine imza attı.

En farklı galibiyet ve mağlubiyetler

Ay-yıldızlılar, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de düzenlenen İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı 97 sayı farkla 142-45 yendi.

A Milli Takım, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Milliler, Almanya'da organize edilen 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 50 sayı farkla 113-63 mağlup oldu.

Milliler, 3 Temmuz 2024'te Fransa ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında da sahadan 96-46 yenilgiyle ayrıldı.

Ergin Ataman yönetiminde 104. maç

A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman ile 104. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlılar, Ataman yönetiminde oynadığı 103 müsabakada 58 galibiyet ve 45 yenilgi yaşadı.

Karşılaşma 22.30'da TRT 1 ve S Sport'tan naklen yayımlanacak

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele, TRT 1 ve S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, ikinci tur ilk maçında ağırladığı Litvanya'yı 94-66 mağlup ederek elemelerde 7'de 7 yaptı. Sırbistan'a deplasmanda 102-73 yenilen İzlanda ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda Türkiye, zirvede yer alıyor. İzlanda ise averajla 5. basamakta bulunuyor. Elemelerde gruplarını ilk 3'te tamamlayacak ekipler, Dünya Kupası bileti alacak.

Millilerin Litvanya ile oynadığı müsabakada burnu kırılan Ercan Osmani, aday kadrodan çıkarıldı.

İzlanda ile 8. randevu

A Milli Basketbol Takımı, İzlanda ile 8. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında yapılan 7 maçın 5'ini Türkiye, 2'sini İzlanda kazandı.

Milliler, İzlanda ile son resmi müsabakasını 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadı. Ay-yıldızlı ekip, Şubat 2025'te deplasmanda çıktığı mücadelede sahadan 83-71 mağlup ayrıldı.

Aday kadro

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Darius Karutasu, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay.