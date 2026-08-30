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Dünya
AA 30.08.2026 12:14

Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 5 ölü ve 14 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1318 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 375 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 815 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 454'e, yaralı sayısının 174 bin 486'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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