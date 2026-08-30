Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 734'e yükseldi

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu tarafından yayımlanan bilgilendirmede, selden etkilenen çeşitli bölgelerden şu ana kadar toplam 734 cansız bedene ulaştıldığı belirtildi.

Selden etkilenen bölgelerde arama ve kimlik tespit çalışmaları sürerken, aralarında 589 yabancı uyruklunun da bulunduğu 2 bin 498 kişiden halen haber alınamıyor.

Nepal'de yetkililer, Bhotekoshi Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesinin ardından yeni seller meydana gelebileceği uyarısında bulunarak selden etkilenen bölgelerde yaşayanlardan yüksek teyakkuz halinde olmalarını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Nepal'e 10 bine kadar haneye acil gıda yardımı dahil 3,6 milyon dolardan fazla insani yardım sağlayacağını duyurdu.

Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirilmişti.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.