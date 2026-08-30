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Dünya
AA 30.08.2026 03:18

Sicilya Adası'ndaki orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda farklı noktalarda dün çıkan orman yangınları, bazı kesimlerde zaman zaman yerleşim yerlerini tehdit etti.

Sicilya Adası'ndaki orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor
[Fotograf: AA]

Adanın batısındaki Palermo kentine yakın, Ciminna beldesinden Ventimiglia di Sicilia'ya uzanan aradaki makilik kısımda dün öğleden sonra başlayan yangın geniş bir alanı etkiledi.

Yangını kontrol altına almak üzere itfaiye ekipleri, karadan arazözlerle, havadan da yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle müdahalede bulundu.

Sicilya Adası'ndaki orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Bu arada, yangın zaman zaman bölgedeki evleri de tehdit ederken bir kişinin yaralandığı ve Palermo’ya ambulans helikopterle nakledildiği öğrenildi.

Ciminna kırsalında hektarlarca makilik alanı yutan alevlerin, evleri de tehdit etmesi sebebiyle birçok kişinin evlerini terk etmek durumunda kaldığı belirtildi.

Sicilya Adası'nda Palermo yakınlarındaki yangın dışında Trapani, Agrigento, Messina kentleri yakınlarındaki makilik alanlarda da yangınların sürdüğü bildirildi.

Sicilya Adası'ndaki orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı adada, yangınların bazılarının kasten çıkarıldığına dair şüpheler olduğu da ulusal basındaki haberlerde yer aldı.

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