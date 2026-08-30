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Ekonomi
AA 30.08.2026 12:24

Türkiye'nin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

Türkiye'nin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2026 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini internet sitesinden yarın saat 10.00'da açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüdüğünü öngörüyor. Ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2,5 büyüme kaydetmişti.

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