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TRT Haber 30.08.2026 12:01

Devlet Bahçeli: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "30 Ağustos 1922, iki asrı aşan ricat devrinin tersine çevrildiği; Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür" dedi.

Devlet Bahçeli: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir
[Fotograf: AA]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Partisinin sosal medya hesabından paylaşılan mesajda Bahçeli, Büyük Taarruz’un tarihi önemine ve Türk milletinin bağımsızlık azmine vurgu yaptı.

30 Ağustos 1922 tarihinin Türk tarihindeki stratejik önemine değinen Bahçeli, şunları kaydetti;

30 Ağustos 1922, iki asrı aşan ricat devrinin tersine çevrildiği, düşman önünde gittikçe geriye çekilen hudut çizgilerinin bu defa Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür. Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir.

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 104. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'ne omuz veren kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne Mutlu Türk'üm Diyene.

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