Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribot battı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin bilgileri paylaştı.

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Arıklı, Girne’den Mersin Taşucu’na gitmek üzere yola çıkan katamaran tipi bir yolcu gemisinin, kıyıdan 4 mil açıkta su almaya başladığını belirtti.

"Gemi ters dönmüş durumda"

Olayın haber alınmasının ardından ekiplerin kısa sürede bölgeye intikal ettiğini kaydeden Arıklı, "Sahil Güvenlik ve Sivil Savunma ekipleri anında müdahale etti. Maalesef gemi şu an ters dönmüş durumda. Yaklaşık 260 yolcunun tahliyesi için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kurtarma operasyonu için tüm birimler seferber edildi

Kurtarma çalışmalarına çok sayıda birimin destek verdiğini vurgulayan Bakan Arıklı, şunları söyledi;

Şu anda Sahil Güvenlik botları, helikopter ve bölgedeki sivil tekneler ile gemiler kurtarma çalışmalarına eşlik ediyor. Yolcular gemiden alınarak daha güvenli yerlere aktarılıyor. Biz de limanda ambulansları hazır hale getirdik, yolcuların kıyıya getirilmesini bekliyoruz.

Ekipler 15-20 dakikada ulaştı

Kazanın meydana geldiği andan itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Arıklı, Sahil Güvenlik ekiplerinin ihbardan yaklaşık 15-20 dakika sonra olay yerine ulaştığını ve kurtarma operasyonunun koordineli bir şekilde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Dev dalgalar kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor

Bakan Arıklı, kazanın nedenine ilişkin henüz kesin bir bilgi olmadığını ancak bölgede deniz şartlarının oldukça ağır olduğunu belirtti.

Arıklı, "Şu an kesin bir şey söylemek için erken ancak deniz oldukça dalgalı. Olayın nasıl meydana geldiğini incelemeler sonucunda netleştireceğiz. Önceliğimiz can kaybı yaşanmadan yolcularımızı karaya ulaştırmak" dedi.

Yolcular diğer gemilere naklediliyor

Kurtarma operasyonunun detaylarına değinen Bakan Arıklı, bölgedeki diğer deniz araçlarının da seferber edildiğini söyledi.

Arıklı, "Saat 12.00 itibarıyla Girne Limanı'ndan ayrılan geminin ardından, limanda bekletilen diğer yolcu gemilerini de bölgeye yönlendirdik. Bir başka firmanın yolcu gemisi derhal hareket ederek bölgeye ulaştı ve kazazede yolcuları gemiye almaya başladı" bilgisini paylaştı.

Limanda "Sahra Hastanesi" kuruluyor

Tahliye edilen yolcular için Girne Limanı'nda geniş çaplı hazırlık yapıldığını belirten Arıklı, şu ifadeleri kullandı;

Kıyıda tüm tedbirlerimizi aldık. Ambulanslarımız hazır bekliyor. Sivil Savunma ekiplerimiz limanda hızlı bir şekilde tıbbi müdahale çadırı kuruyor. İlk yardım müdahaleleri burada yapılacak, durumu ağır olan yolcularımız olursa ki temennimiz olmaması yönünde– derhal hastanelere nakledilecekler. Ekiplerimiz hummalı bir gayretle, hiçbir can kaybı yaşanmadan süreci tamamlamak için çalışıyor.

Hastaneler ve liman hazır hale getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması üzerine, ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin aksamaması için limanda ve hastanelerde her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Açıklamada, hem Girne Limanı’nda hem de devlet ve özel hastanelerde olası her türlü duruma karşı önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi;

Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle yaşanan olayın ardından, ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak, hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alınmıştır. Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.

Kurtarılan yolcular Girne Limanı'na getirildi

Bakan Arıklı, Girne açıklarında alabora olan gemiden kurtarılanların, Girne Limanı'na getirildiğini ve yolcuların buradan sonra KKTC'deki hastanelere kaldırılacağını bildirdi.

Alabora olan gemiden kurtarılan yaralıların sahil güvenlik ve kurtarma ekiplerince Girne Limanı'na getirildiğini belirten Arıklı, yaralıların durumlarına göre KKTC'deki çeşitli hastanelere kaldırılacağını söyledi.

Erhan Arıklı, kurtarma çalışmalarının büyük bir ekiple yürütüldüğünü vurgulayarak, geminin alabora olmasına sebep olan faktörleri araştırdıklarını kaydetti.

"Önceliğimiz yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisinin batması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Haberin herkesi derinden üzdüğünü belirten Yılmaz, kazanın ardından bölgede geniş çaplı bir operasyonun başlatıldığını kaydetti.

Operasyonun hem KKTC hem de Türkiye Cumhuriyeti birimlerince koordineli bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti;

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla."

Başbakan Üstel başkanlığında kriz masası toplandı

Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından oluşturulan Kriz Masası, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı.

Başbakan Üstel, toplantıda devam eden arama-kurtarma çalışmaları, kayıpların durumu, yaralıların tedavi süreçleri ile sahadaki son durum hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Başbakanın başkanlık ettiği Kriz Masası toplantısına Ulaştırma, Sağlık, İçişleri, Maliye ve Tarım Bakanları ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Polis Genel Müdürü ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı katıldı.

Toplantıda, arama-kurtarma faaliyetlerinin tüm imkanlar seferber edilerek kesintisiz sürdürülmesi, yaralıların tedavi süreçlerinin yakından takip edilmesi ve devletin tüm kurumlarının tam koordinasyon içerisinde hareket etmeye devam etmesi kararlaştırıldı.

Başbakan Üstel, “Şu anda tek önceliğimiz insan hayatıdır. Devletimizin bütün kurumları, güvenlik güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz ve arama-kurtarma unsurlarımız tam bir koordinasyon içerisinde sahadadır. İhtiyaç duyulan tüm imkanlar seferber edilmiştir. Süreci Kriz Masamızla birlikte anbean takip ediyoruz.” dedi.

"6 kişi hayatını kaybetti"

KKTC Başbakanı Üstel, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemiden 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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