Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırlayacak.
İki takımın maç takvimi şöyle:
9 Eylül Çarşamba: Sporting-Galatasaray
13 Ekim Salı: Galatasaray-Barcelona
21 Ekim Çarşamba: Lille-Galatasaray
3 Kasım Salı: Galatasaray-Stuttgart
24 Kasım Salı: Galatasaray-Aston Villa
8 Aralık Salı: AEK-Galatasaray
19 Ocak Salı: Galatasaray-Feyenoord
27 Ocak Çarşamba: PSG-Galatasaray
10 Eylül Perşembe: Fenerbahçe-Roma
14 Ekim Çarşamba: Aston Villa-Fenerbahçe
20 Ekim Salı: Fenerbahçe-Slavia Prag
4 Kasım Çarşamba: Fenerbahçe-Liverpool
25 Kasım Çarşamba: Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe
9 Aralık Çarşamba: LASK-Fenerbahçe
20 Ocak Çarşamba: Fenerbahçe-Villarreal
27 Ocak Çarşamba: Atletico Madrid-Fenerbahçe
Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.
Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.
İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.