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Türk Dünyası
AA 01.09.2026 04:26

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'den alabora olan gemide hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin'deki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'den alabora olan gemide hayatını kaybedenler için taziye mesajı

TDT Sekretaryasından yapılan açıklamaya göre Ömüraliyev, yayımladığı taziye mesajında, KKTC'nin Girne şehri açıklarında meydana gelen ve can kayıplarına yol açan "elim feribot kazasını derin bir üzüntüyle öğrendiğini" vurguladı.

Ömüraliyev, "Türk Devletleri Teşkilatı ve şahsım adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halklarına en içten taziyelerimi sunuyorum. Yüce Allah’tan bu elim kazada hayatını kaybedenlere rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti.

18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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