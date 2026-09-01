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Gündem
AA 01.09.2026 07:18

Filenin Sultanları çeyrek final için sahaya çıkıyor

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bugün Azerbaycan'la karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Filenin Sultanları çeyrek final için sahaya çıkıyor

Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Sırbistan Voleybol Federasyonundan Predrag Balandzic ve Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden A Milli Voleybol Takımımız, son müsabakasında Polonya'ya 3-2 kaybederek grubu 2. sırada tamamladı.

Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya'yla birlikte C Grubu'nda yer alan Azerbaycan, 5 maçta 3 galibiyet alarak 3. oldu.

Karşılaşmayı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek.

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