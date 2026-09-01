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Dünya
AA 01.09.2026 10:00

ABD Başkanı Trump'ın İran'a sınırlı saldırılar düzenlenmesini değerlendirdiği iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki radar ve füze kapasitesini yeniden oluşturmasını engellemek amacıyla sınırlı saldırılar düzenlenmesi seçeneğini gündeme aldığı öne sürüldü.

ABD Başkanı Trump'ın İran'a sınırlı saldırılar düzenlenmesini değerlendirdiği iddia edildi

Axios haber platformuna konuşan 3 ABD'li yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemileri daha isabetli hedef alabilmek için radar, hava savunma ve gemisavar füze kapasitesini yeniden oluşturma çabalarından endişe duyduğunu aktardı.

Yetkililer, CENTCOM'un, petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak için İran'a belirli aralıklarla sınırlı saldırılar düzenlenmesi gerekebileceğini ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve Beyaz Saray'a ilettiğini iddia etti.

Hegseth'in, Tahran'ın radar ve füze kapasitesini tekrardan oluşturmasını önlemek amacıyla CENTCOM tarafından hazırlanan saldırı planını desteklediğini belirten yetkililer, planın Trump'ın onayına sunulduğunu ileri sürdü.

Lark Adası'na iki saldırı düzenlenmişti

Planın, hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırılar öncesinde Trump tarafından onaylanmadığını belirten yetkililer, son gerilimin ardından Trump'ın, İran'a sınırlı saldırılar düzenlenmesini öngören planı değerlendirdiğini iddia etti.

ABD ordusu, 30 Ağustos gecesi Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

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