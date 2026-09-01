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Dünya
Sciencealert 01.09.2026 09:18

Kanada’da üzerinde ağaçlar olan yüzen bir ada keşfedildi

Kanada’nın en büyük su rezervuarında üzerinde canlı ağaçların ve bitkilerin bulunduğu yüzen bir kara parçası sürüklendi. Uzmanlar bu sıra dışı doğa olayının yükselen su seviyelerinden kaynaklandığını değerlendiriyor.

Kanada’da üzerinde ağaçlar olan yüzen bir ada keşfedildi

Kanada’nın British Columbia bölgesindeki dev yapay göl Williston Gölü'nde teknesiyle açılan Rocky Avery adlı bölge sakini, suyun üzerinde serbestçe dolaşan ve üzerinde yemyeşil ağaçların bulunduğu ilginç bir kütle görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan bu kayıtlar, hem yerel halkın hem de göldeki barajı işleten enerji şirketinin dikkatini çekti.

Görüntüler yapay zeka sanıldı, gerçek uyduyla kanıtlandı

Görüntülerin internette hızla yayılması ilk etapta şüpheyle karşılansa da Avrupa Uzay Ajansı’na ait Sentinel-2 uydusundan alınan görüntüler yüzen kütlenin varlığını kesin olarak doğruladı. Uydudan yapılan incelemelerde, Temmuz ayında W.A.C. Bennett Barajı’nın yaklaşık 100 kilometre batısında yeşil renkli küçük bir adacığın sürüklendiği net şekilde görüldü. Bir süre gözden kaybolan kütle, Ağustos ayı sonunda göle bağlanan Ospika Nehri yakınlarında tekrar tespit edildi.

Su seviyesindeki rekor artış kıyı parçasını kopardı

Yapısal olarak bir adadan ziyade bitki örtüsüyle kaplı devasa bir sala benzeyen bu kütlenin köklerinin birbirine kenetlendiği organik bir tabakadan oluştuğu düşünülüyor. Baraj yetkilileri, gölün 14 yıl aradan sonra ilk kez tam doluluk kapasitesine ulaştığına dikkat çekerek, yükselen suyun kıyıda yıllar içinde birikmiş korunaklı bir alanı gevşetip göle taşımış olabileceğini belirtiyor.

Tekne sahipleri için sürüklenen tehlike

Şu an için bölgedeki hidroelektrik santraline bir risk oluşturmadığı bildirilen yüzen ada, dünyanın en büyük yapay göllerinden biri olan Williston Gölü'nde sürüklenmeyi sürdürüyor. İşaretlenmemiş ve sürekli yer değiştiren bir engel olması sebebiyle, bölgedeki balıkçılar ve tekne kullanıcılarının gölde dikkatli seyretmeleri tavsiye ediliyor.

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