Türk savunma sanayisi dünya devleriyle yarışıyor

Türk savunma sanayisi, yerli ve milli teknolojileriyle küresel arenadaki gücünü her geçen gün artırıyor. Bu hızlı yükseliş, uluslararası otoriteler tarafından da yakından takip ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli saygın askeri yayıncılık kuruluşu Defense News tarafından her yıl hazırlanan, dünyanın en büyük 100 savunma şirketinin sıraladığı "Defense News Top 100" listesi açıklandı.

ASELSAN 40'ıncı, TUSAŞ 48'inci sırada

Türkiye'den 5 savunma şirketi dünyanın en büyükleri arasına girmeyi başardı.

ASELSAN, elektronik harp, haberleşme ve radar sistemlerindeki gücüyle yükselişini sürdürdü.

Geçen yıla göre 3 basamak yükselen şirket, 40'ıncı sırada yer alarak Türkiye'nin listedeki en üst sıradaki temsilcisi oldu. TUSAŞ, listede 48'inci sırada kendine yer buldu.

Üretim kapasitesi ve hızlı büyümesiyle dikkat çeken ARCA Savunma, 53'üncü sıradan listeye girerek dünya savunma devleri arasına katıldı. Füze, roket ve mühimmat teknolojilerinde önemli projelere imza atan ROKETSAN, 64'üncü sıraya yükseldi.

Makine ve Kimya Endüstrisi ise ağır silah ve mühimmat üretimindeki gücüyle 81'inci sırada yer aldı.

Listedeki 5 Türk şirketinin toplam savunma geliri 14,9 milyar dolara ulaştı.

Listenin zirvesinde ise geçen yıl olduğu gibi Lockheed Martin yer aldı.