Atina'da Batı Nil virüsüne karşı ilaçlama

OAKA’nın geniş açık alanlarında belirlenen noktalarda ilaçlama yaparken çalışmaların sivrisinek popülasyonunun azaltılması ve Batı Nil virüsünün yayılma riskinin sınırlandırılması amacıyla yürütüldüğünü belirtti.
Başkent bölgesinin farklı noktalarında belediyelerle koordinasyon halinde sürdürülen çalışmalar kapsamında parklar, yeşil alanlar, su birikintilerinin oluşabileceği bölgeler ve sivrisineklerin çoğalmasına elverişli alanlarda periyodik müdahaleler gerçekleştiriliyor.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), bu yıl ülkede Batı Nil virüsünün özellikle Attika bölgesinde yoğunlaştığı konusunda vatandaşları uyarmıştı.
21 Ağustos'taki açıklamasında 2026 bulaş döneminde virüsün belirli bölgelere “çok yoğun” şekilde yayıldığını, özellikle Attika’daki vaka sayısının önceki yılların aynı dönemlerine kıyasla oldukça yüksek olduğunu belirtmişti.