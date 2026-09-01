Açık 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.09.2026 10:50

Atina'da Batı Nil virüsüne karşı ilaçlama

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Batı Nil virüsü vakalarındaki artış nedeniyle sivrisineklerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Atina'da Batı Nil virüsüne karşı ilaçlama
[Fotograf: Reuters]

OAKA’nın geniş açık alanlarında belirlenen noktalarda ilaçlama yaparken çalışmaların sivrisinek popülasyonunun azaltılması ve Batı Nil virüsünün yayılma riskinin sınırlandırılması amacıyla yürütüldüğünü belirtti.

Başkent bölgesinin farklı noktalarında belediyelerle koordinasyon halinde sürdürülen çalışmalar kapsamında parklar, yeşil alanlar, su birikintilerinin oluşabileceği bölgeler ve sivrisineklerin çoğalmasına elverişli alanlarda periyodik müdahaleler gerçekleştiriliyor.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), bu yıl ülkede Batı Nil virüsünün özellikle Attika bölgesinde yoğunlaştığı konusunda vatandaşları uyarmıştı.

21 Ağustos'taki açıklamasında 2026 bulaş döneminde virüsün belirli bölgelere “çok yoğun” şekilde yayıldığını, özellikle Attika’daki vaka sayısının önceki yılların aynı dönemlerine kıyasla oldukça yüksek olduğunu belirtmişti. 

ETİKETLER
Virüs Yunanistan
Sıradaki Haber
Yemen hükümeti: Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından Ensari öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
İran Merkez Bankası Başkanı: İran’ın dövizi var ve hem de yeterince var
10:57
Rusya: Ukrayna'da yakıt, enerji ve askeri sanayi tesisleri ile limanları vurduk
11:01
Türk savunma sanayisi dünya devleriyle yarışıyor
11:03
Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı
10:54
Yemen hükümeti: Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından Ensari öldürüldü
10:46
Emine Erdoğan Kırgızistan'da lider eşleriyle buluştu
Sezonun ilk avında "hamsi" bereketi
Sezonun ilk avında "hamsi" bereketi
FOTO FOKUS
Milli elektrikli hızlı tren saatte 250 kilometreye ulaşarak rekorunu geliştirdi
Milli elektrikli hızlı tren saatte 250 kilometreye ulaşarak rekorunu geliştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ