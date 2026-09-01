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Dünya
AA 01.09.2026 10:38

Pezeşkiyan: ABD taahhütlerine dönerse İran da derhal adım atacaktır

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Washington yönetiminin geçici anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde Tahran'ın buna karşılık vereceğini ifade etti.

Pezeşkiyan: ABD taahhütlerine dönerse İran da derhal adım atacaktır

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde bölgedeki son gelişmelere ilişkin konuştu.

ABD'nin ülkesine yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, söz konusu saldırıları, ŞİÖ'nün bir üyesine ve kadim bir medeniyete yönelik saldırı olarak nitelendirdi.

Pakistan ve Katar’ın arabuluculuğunda yaklaşık 3 ay süren müzakerelerin ardından "İslamabad Mutabakat Zaptı" olarak bilinen anlaşmaya ulaşıldığını hatırlatan Pezeşkiyan, Washington yönetiminin taahhütlerini ihlal etmesinden şikayet etti.

ABD’nin, kendi başkanının imzasını taşıyan bu belgeye bağlılığının 2 haftadan kısa sürdüğünü, ardından bu ülkenin aşırı taleplerde bulunmaya başladığını dile getiren İran Cumhurbaşkanı, ABD’nin taahhütlerini ihlal etmesiyle İran’ın "orantılı karşılık" verdiğini belirtti.

Pezeşkiyan, "ABD, taahhütlerine geri dönerse, İran İslam Cumhuriyeti de derhal adım atacaktır." ifadelerini kullandı.

"Gelişmeler tüm bölgeyi tehdit ediyor"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran, Lübnan, Gazze ve Batı Şeria'da son dönemde yaşanan gelişmelerin uluslararası hukuk kurallarının göz ardı edilmesinin ve güce ve baskıya dayalı yaklaşımların sürdürülmesinin yalnızca sözü edilen bölgelerin güvenliğini değil, tüm bölgenin ve dünyanın istikrarını da tehdit ettiğini kaydetti.

ŞİÖ'nün "diyaloğu sürdürme ve etkili işbirliği mekanizmaları oluşturma" konusundaki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, şöyle devam etti:

"Terörizm, aşırılıkçılık ve yeni ortaya çıkan güvenlik tehditlerine karşı mücadele, örgütün kurumsal ve uzmanlık kapasitesinin güçlendirilmesini gerektirmektedir. İran, bu doğrultuda, ŞİÖ Stratejik Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin kurulmasını önermiştir. Bu merkez, üye ülkelerin bilimsel ve uzmanlık kapasitesinden yararlanarak yeni ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesine, güvenlik alanındaki gelişmelerin değerlendirilmesine ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik uzman tavsiyeleri sunulmasına katkı sağlayacaktır."

Mesud Pezeşkiyan, bunlara ek olarak İran'ın, parlamentolar arası diyaloğun güçlendirilmesi, yasama alanındaki deneyimlerin paylaşılması ve üye ülkeler arasındaki işbirliğinin desteklenmesi amacıyla ŞİÖ üyesi ülkelerin parlamenterler meclisinin kurulması girişimini de sunduğunu kaydetti.

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