Yemen hükümeti: Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından Ensari öldürüldü

Resmi haber ajansı SABA'da yayımlanan Yemen Devlet Güvenliği Merkez Teşkilatı'nın açıklamasına göre, söz konusu operasyon, koalisyon güçlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından Ensari'nin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada söz konusu kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Operasyonun Yemen'deki "meşru hükümete destek veren özel kuvvetler" tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, olay yerine ilişkin bilgi ve başka ayrıntı verilmedi.

Açıklamada ayrıca, Ensari'nin 2023 yılından bu yana terör örgütü DEAŞ'ın sözcüsü olarak bilindiği kaydedildi.