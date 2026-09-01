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Dünya
AA 01.09.2026 10:49

Yemen hükümeti: Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından Ensari öldürüldü

Yemen hükümeti yetkilileri, özel kuvvetlerle düzenlenen ortak operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından Ebu Huzeyfe el-Ensari'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen hükümeti: Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından Ensari öldürüldü

Resmi haber ajansı SABA'da yayımlanan Yemen Devlet Güvenliği Merkez Teşkilatı'nın açıklamasına göre, söz konusu operasyon, koalisyon güçlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından Ensari'nin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada söz konusu kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Operasyonun Yemen'deki "meşru hükümete destek veren özel kuvvetler" tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, olay yerine ilişkin bilgi ve başka ayrıntı verilmedi.

Açıklamada ayrıca, Ensari'nin 2023 yılından bu yana terör örgütü DEAŞ'ın sözcüsü olarak bilindiği kaydedildi.

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