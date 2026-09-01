Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kanunun 13'üncü maddesinde belirtilen şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar öncelikli olarak özel okullarda ücretsiz okutulmaları için başvuru ve yerleştirme işlemleri, hazırlanan modül üzerinden gerçekleştirildi.

Ücretsiz okumak için tercihte bulunanların yüzde 99,8'i tercihlerinden herhangi birine yerleşti. İlk tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 82, ilk üç tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 97 oldu.

Yerleşen öğrencilerin ücretsiz öğrenci kontenjanından faydalanabilmeleri için 7 Eylül'e kadar ilgili özel okula kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Yerleştirildiği okula kayıt yaptırmayan öğrenciler, ücretsiz okuma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar, özel okullarda servis ücreti hariç olmak üzere yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetlerden öğrenim süresince ücretsiz yararlanabilecek.

Boş kalan kontenjanlar 8 Eylül'de duyurulacak

Bakanlıkça gerçekleştirilen işlemler sonucunda, yerleştirilen öğrencilerin okul idaresince herhangi bir gerekçeyle kayıtlarının yapılmaması halinde, ilgili özel öğretim kurumları hakkında 5580 sayılı Kanun'un 7'nci maddesi gereğince gerekli inceleme ve soruşturma işlemleri başlatılacak.

Bakanlık tarafından yapılan yerleştirme sonucunda özel okullarda boş kalan ücretsiz öğrenci kontenjanları, 8 Eylül'de e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. Bu kontenjanlara yapılacak ücretsiz yerleştirme işlemleri ise özel okullarca tamamlanacak.

Sonuçlara "https://eokul.meb.gov.tr/" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.