Girne'deki feribot kazasında kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor.

Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.

TCG Işın'ın, 514 metre derinliğe batan geminin enkazına basınca dayanıklı kıyafetli personeli ile robot denizaltı göndereceği öğrenildi.

Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın'ın, bölgeye gelmesiyle kayıp yolcuların bulunması ve geminin kara kutusuna ulaşılması yönünde umutların arttığı bildiriliyor.

Ne olmuştu?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

Gemiden 241 kişi sağ kurtarılırken, 8 kişinin cenazesine ulaşıldı ve kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Geminin batan enkazının, denizin 514 metre derinliğinde bulunduğu bildiriliyor.