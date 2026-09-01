Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 balıkçıyı alıkoydu

Gazze Balıkçı Komiteleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail donanmasına ait bir savaş botunun, Gazze kenti sahilinde avlanan Filistinli balıkçılara ve teknelerine saldırdığı ifade edildi.

Gazze kentinin güneybatısındaki Şeyh İclin bölgesi açıklarındaki balıkçı teknelerine ateş açıldığı aktarılan açıklamada, 10 Filistinli balıkçının İsrail donanması tarafından alıkonulduğu belirtildi.

Filistinli balıkçıların Aşdod Limanı'na götürüldüğü kaydedildi.

Balıkçı Komiteleri Birliği Koordinatörü Zekeriya Bekir ise İsrail'in alıkoyduğu balıkçıların bazılarını serbest bıraktığını, 3 balıkçının ise bilinmeyen bir yere götürüldüğünü bildirdi.

İsrail'in açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı yakınlarında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bir Neca bölgesindeki saldırıda yaralanan Filistinlinin durumunun orta seviyede olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze kentinin doğusunu, Gazze Şeridi'nin kuzeyini, Bureyc Mülteci Kampının kuzey ve Han Yunus'un güney bölgelerini top atışlarıyla hedef aldı, evlerin olduğu alanlara yoğun şekilde ateş açtı.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkese ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması" çağrısına rağmen Gazze Şeridi'ni hedef almayı sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında en az 1320 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 385 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında ise toplam can kaybının 73 bin 456'ya, yaralı sayısının 174 bin 496'ya ulaştığı aktarılmıştı.