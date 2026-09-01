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Gündem
TRT Haber 01.09.2026 12:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Iris Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

Öncelikle geçtiğimiz günlerde Nepal'de depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Kırgızistan'a BMGK 2027-2028 geçici üyeliğine seçilmiş olmasından başarılar diliyorum. Yaklaşık 3,5 milyar insanı, 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılalık temsil edilmesinden biri haline gelmiştir. 

Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatın halklarımızın refahı için enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. 

Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı her alanda iş birliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh bir dünya bırakmaktır. 

11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapacağız. Siz dostlarımızı da aramızda görmekten memnuniyet duyacağız. Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyorum. Suudi arabistan ve Pakistan ile hayata geçirdiğimiz Mekke Anlaşması dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. İsrail'in saldırıları nedeniyle 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Ürdün'ü unutmamalıyız. 

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Kırgızistan Recep Tayyip Erdoğan
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