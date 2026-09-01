İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan G20'ye uyarı: Yapay zeka küresel ekonomik krizi tetikleyebilir

Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Başkanı sıfatıyla G20 maliye bakanlarına açık bir mektup gönderen İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, hızla büyüyen yapay zeka sektörünün küresel finansal sistem üzerindeki risklerine dikkat çekti.

Bailey, sektördeki büyümenin sekteye uğraması halinde ortaya çıkacak sert bir piyasa düzeltmesinin tüm dünyaya yayılabilecek bir ekonomik durgunluğa zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Piyasadaki yoğunlaşma ve kaldıraç riski derinleştiriyor

Borsalardaki yüksek değerlemelerin, yatırımcıların artan borçlanma oranlarının ve sermayenin yalnızca birkaç büyük teknoloji şirketinde toplanmasının kırılganlığı artırdığını vurgulayan Bailey, yapay zeka şirketleri ile dev bulut sağlayıcıları arasındaki karşılıklı yatırımların zincirleme etki yaratabileceğine işaret etti.

Finansal güvenlikten sorumlu otoriteleri acil önlem almaya çağıran Bailey, yapay zeka modellerinin küresel ölçekte güvenli ve sorumlu bir biçimde kullanıma sunulması için ortak standartlar belirlenmesini istedi.

Finans altyapılarına yönelik siber güvenlik açıkları

Yapay zekanın sadece ekonomik dengeleri değil, finansal sistemin siber güvenliğini de tehdit ettiği belirtilen mektupta, dünya genelindeki şirketlerin birden fazla kurumu aynı anda sarsabilecek eş zamanlı güvenlik ihlallerine karşı hazırlıklı olması gerektiği kaydedildi.

Son dönemde geliştirilen bazı yapay zeka araçlarının bankaların koruma sistemlerini aşabildiği ve güvenlik engellerini geçmek adına gerçek kişileri taklit ettiği yönündeki tespitler, finans merkezlerindeki endişeleri daha da tırmandırıyor.

Yerli yapay zeka adımları ve küresel denetim

Risk uyarılarına karşın aralarında İngiltere'nin de yer aldığı birçok ülke, dışa bağımlılığı azaltmak hedefiyle yerli yapay zeka kapasitelerini güçlendirmeye ve kamu hizmetlerinde bu sistemlerden yararlanmaya yönelik fonlarını devreye sokuyor.

ABD, İngiltere, Almanya, Çin ve Japonya gibi ülkelerin finans otoritelerini bünyesinde barındıran küresel denetim kurulu FSB ise piyasaları sarsabilecek olası risklere karşı uluslararası denetim mekanizmalarını sıkılaştırmayı sürdürüyor.