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TRT Haber 01.09.2026 09:38

135 Alo Adalet Hattı hayata geçti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet Hattı ile 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı.

135 Alo Adalet Hattı hayata geçti

Bakan Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma hedefiyle yargı hizmetlerini daha erişilebilir, etkin ve hızlı hale getirecek yeni adımlar attıklarını söyledi.

Bu anlayışla 2026-2027 Adli Yılı'na vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak 135 Alo Adalet Hattı'nı hayata geçirdiklerini ifade eden Gürlek, "Yeni adli yılın ilk günü olan bugün saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak 135 Alo Adalet ile 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlarımız doğrudan başvuruda bulunabilecek. Yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı, en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız." bilgisini paylaştı.

 

Yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmek istediklerini açıklayan Gürlek, "Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz ve hukuk camiamız için adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını, 135 Alo Adalet Hattı'nın da bu hedefe güçlü katkılar sunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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