Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Örgütü 26'ncı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Erdoğan, zirve marjındaki temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev’i COP31 Zirvesi’ne davet etti

İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin detayları paylaştı.

Liderler Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan’ın özellikle enerji, altyapı ve ulaştırmada attığı iş birliği adımlarının kıymetinin bölgedeki atmosferde daha iyi anlaşıldığını, “iki devlet, tek millet” anlayışıyla ilişkilerin her alanda derinleştirmenin iki ülkeye fayda sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceğini, sağlanacak barışın bölgeye can suyu olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i Antalya’da düzenlenecek COP31 Zirvesi’ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede konuşacak

Şanghay İş Birliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26'ncısı düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan ziyaretinde çok sayıda hükümet ve devlet başkanıyla da görüşme yapması bekleniyor.