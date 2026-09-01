Yunanistan’da Aşil Kalkanı tartışması: “Özgürlüğümüz artık İsrail’e bağlı”

Yunanistan’ın İsrail ile imzaladığı 3 milyar avroluk Aşil Kalkanı isimli çok katmanlı hava savunma sistemi anlaşması, Yunanistan’da büyük tartışma yarattı. Banking News haber sitesi “Ulusal tuzak” başlığını attı.

“Yunanistan hava savunmasını İsrail'e devretti” yorumunu yaptı. “Peki bunun kontrolü kimde olacak?” diye sordu. Militaire haber sitesi “Bilmiyorsanız söyleyelim, özgürlüğümüz artık İsrail’e bağlı” manşetini attı.

Yunan bakandan skandal açıklama

Öte yandan, Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis, parlamentoda yaptığı konuşmada yapılan anlaşmayı savundu. "İsrail ile kurulan bu stratejik ittifak, aklı başında her Yunanlı tarafından alkışlanmalıdır. Biz Yunanların çıkarlarına hizmet veriyoruz, Filistinlilerin çıkarlarına değil" şeklinde skandal bir açıklama yaptı.

Yunan muhalefetinden sert eleştiriler

Yunan muhalefetinden de oldukça sert tepkiler var. Eski maliye bakanı Yannis Varufakis, sosyal medya hesabından, “Yunanların ezici çoğunluğunun soykırımcı Apartheid devletine karşı çıkmasına rağmen, bu iğrenç anlaşma yoluyla Yunanistan’ı kirletmelerine izin verdiğimiz için derinden utanıyorum” paylaşımını yaptı.

PASOK partisinden gelen açıklamada hükümetin yalnızca dışarıdan silah alımına dayalı politikaları sert bir dille eleştirildi. Muhalefetten hükümete “sadece silah satın almak yetmez” eleştirisi gelirken, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii hamlesi Atina’daki tartışmanın merkezine oturdu. Yeni Sol Partisi, bu anlaşma ile Yunanistan’ın açıkça İsrail’in uydusu ve bir ileri karakolu haline geldiğini belirtti.