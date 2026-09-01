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Dünya
Science Alert 01.09.2026 13:42

GPS sinyalleri güneş fırtınasından etkilendi

Bilim insanları, Kasım 2025'teki şiddetli güneş fırtınasının ABD genelinde GPS konumlarında 10 metreyi aşan hatalara yol açtığını belirledi.

GPS sinyalleri güneş fırtınasından etkilendi

Kasım 2025'te Dünya'yı etkileyen şiddetli güneş fırtınasının, ABD genelinde GPS sinyallerinde geniş çaplı bozulmaya yol açtığı belirlendi.

ABD'deki The Aerospace Corporation öncülüğünde yapılan araştırmada, güneşten yayılan yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanına ulaşmasının ardından atmosferin üst katmanlarında daha önce bu ölçekte görülmemiş bozulmalar yaşandığı tespit edildi.

Konum belirleme hatası yaşanıyor

Araştırmacılar, bu durumun ABD'nin bir ucundan diğer ucuna kadar GPS sinyallerini etkilediğini ve bazı bölgelerde konum belirleme hatasının 10 metreyi aştığını bildirdi.

Güneş fırtınaları sırasında Dünya'nın üst atmosferindeki iyonosferde oluşan düzensizliklerin, GPS ve diğer uydu sinyallerinin bozulmasına neden olduğu belirtildi.

Araştırmada, normalde bu tür etkilerin sınırlı görüldüğü orta enlemlerde de güçlü sinyal bozulmaları tespit edildi. Bilim insanları, bu ölçekte ve bu kadar geniş bir alanda yaşanan sinyal bozulmasının daha önce görülmediğini kaydetti.

GPS'teki hatalar hassas teknoljiler için büyük bir sorun

GPS'teki birkaç metrelik hata bile hassas konum belirlemeye ihtiyaç duyan otonom araçlar ve tarım makineleri gibi teknolojiler için ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Bilim insanları, aşırı güneş hareketlerinin iyonosfer üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması ve tahmin edilmesiyle, gelecekte yaşanabilecek büyük güneş fırtınalarının teknolojik sistemler üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılabileceğini belirtti.

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