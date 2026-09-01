Mısır kraliçesinin 673 pırlantalı kolyesi çalındı

Avusturya polisi, Viyana'daki bir müzeye ödünç verilen ve bir dönem Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait olan, 673 pırlantayla süslü 200 karatlık platin kolyeyi çaldıkları öne sürülen iki kişiyi arıyor.

Yetkililer, Uygulamalı Sanatlar Müzesi'nde (MAK) düzenlenen hırsızlık sırasında güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin fotoğraflarını yayımladı.

Vitrini çekiçle kırdılar

Yüzleri maskesiz olan iki kişi, perşembe günü öğleden sonra müzenin açık olduğu saatlerde sergi için bilet aldıktan sonra cam vitrini çekiçle kırarak kolyeyi çaldı.

Polis ekipleri şüphelileri bulmak için kent merkezinde arama başlatırken, iz sürme köpeği de arama çalışmalarında kullanıldı. Kronen gazetesi, soruşturmacıların iki kişinin muhtemelen bir suç örgütü adına "sipariş üzerine" hareket ettiğine inandığını yazdı.

MAK, kolyenin hazirandan bu yana sergilenen ve Fransız mücevher tasarımcısı Van Cleef & Arpels'in 300'den fazla eserinin yer aldığı bir mücevher sergisinden çalındığını bildirdi. Olayda yaralanan olmazken, hırsızlık sırasında salonda çok sayıda kişinin bulunduğu belirtildi.



Düğünde takılmıştı

Sergiye ilişkin belgelerde, kolyenin Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait olduğu ve Nazlı'nın bu kolyeyi 1939'da kızı Fevziye'nin, daha sonra İran Şahı olan dönemin Veliaht Prensi Muhammed Rıza Pehlevi ile yaptığı düğünde taktığı kaydedildi.

Kolyenin 2015'te New York'taki Sotheby's müzayede evinde 4,3 milyon dolara satıldığı belirtildi.

MAK, serginin kendi koleksiyonundaki eserlerin yanı sıra Van Cleef & Arpels'in 120 yıllık tarihini kapsayan yaklaşık 200 "eşsiz ve nadiren görülen objeyi" bir araya getirdiğini açıkladı.

Cuma günü yapılması planlanan rehberli turun iptal edildiği, 27 Eylül'de sona ermesi planlanan serginin ise geçici olarak kapatıldığı bildirildi.



Avrupa müzelerinde hısızlık artıyor

Avrupa'daki müzeler, geçen ekim ayında hırsızların Paris'teki Louvre Müzesinden yaklaşık 88 milyon euro değerindeki kraliyet mücevherlerini çalmasının ardından bir dizi yüksek profilli soygunun hedefi oldu.

İspanya'da altın eserler çalındı

İspanya'da perşembe günü hırsızlar, Avrupa'nın en önemli tarih öncesi hazinelerinden biri olarak nitelendirilen Tunç Çağı'na ait altın eserlerden oluşan Villena Hazinesi'ni çaldı.

Bu ay ayrıca, Rönesans sanatçısı Antonello da Messina'nın en önemli dört eseri, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Messina kentinde bulunan bir müzeden çalındı.

Hırsızlık için çeşitli silahlar kullanılıyor

Europol'ün bu ay yayımladığı raporda da Avrupa'daki müze soygunlarının giderek daha şiddetli hale geldiği, hırsızların hedef aldıkları eserleri ele geçirmek için silah, balyoz, balta ve hatta patlayıcılar kullandığı belirtildi.