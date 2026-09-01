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Dünya
AA 01.09.2026 13:23

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 462'ye yükseldi

Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 462'ye ulaştı.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 462'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan birinin daha önceki saldırılarda aldığı yara nedeniyle kurtarılamadığı ve 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralı sayısı 174 bin 509'a yükseldi

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1326 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 398 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 815 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 462'ye, yaralı sayısının 174 bin 509'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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