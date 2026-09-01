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TRT Haber, AA 01.09.2026 08:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Erdoğan, zirve marjındaki temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Örgütü 26'ncı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Erdoğan, zirve marjındaki temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile baş başa görüştü.

İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin detayları paylaştı.

Liderler Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan’ın özellikle enerji, altyapı ve ulaştırmada attığı iş birliği adımlarının kıymetinin bölgedeki atmosferde daha iyi anlaşıldığını, “iki devlet, tek millet” anlayışıyla ilişkilerin her alanda derinleştirmenin iki ülkeye fayda sağlayacağını ifade etti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceğini, sağlanacak barışın bölgeye can suyu olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i Antalya’da düzenlenecek COP31 Zirvesi’ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin ardından zirvenin gerçekleştirildiği Irıs Ordo Kongre Merkezi'ne geçti.

Erdoğan, burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılandı. Liderler, daha sonra aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, solunda ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında bazı liderlerle ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede konuşacak

Şanghay İş Birliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26'ncısı düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan ziyaretinde çok sayıda hükümet ve devlet başkanıyla da görüşme yapması bekleniyor.

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