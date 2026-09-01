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Türkiye
TRT Haber 01.09.2026 08:21

Bolu Belediyesi’ne 'hayalet araç' operasyonu: 34,2 milyon TL fazla ödeme yapılmış

Bolu Belediyesi’ne “hayalet araç” operasyonu düzenlendi. Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı tespit edildi.

Bolu Belediyesi’ne 'hayalet araç' operasyonu: 34,2 milyon TL fazla ödeme yapılmış

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.

Aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yapıyor.

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