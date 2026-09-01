KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Batık gemi 550 metrede tespit edildi

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erhürman, batık gemi olduğu değerlendirilen bir cismin 550 metrede tespit edildiğini aktardı:

"Çalışmaları yerinde gözlemledik. Şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Tekrar ediyorum batık gemi olduğu değerlendiriliyor. Çalışma çok teknik ve hassasiyetle yürütülüyor. Yarın itibarıyla Alemdar gemisi de burada olacak. Gece dahil çalışma devam edecek. Şu an itibariyle 550 metrede gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. Kesin açıklama daha sonra yapılacak.”

Deniz yüzeyindeki çalışmanın da aralıksız devam ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erhürman, “Şu an faaliyette olan gemi de gece çalışma kapasitesine sahip” dedi.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, 30 Ağustos'ta öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti.

18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.