Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi amacıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.

Erdoğan Bişkek'te Iris Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi.

[Fotoğraf: AA]

"Akkuyu Santrali'nin açılışı ile birlikte yeni santrallerin açılış adımlarını atacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben de değerli başkanla bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok ileri bir düzeyde. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor. Bunun yanında Sayın Başkanın az önce ifade ettiği gibi Türkiye-Rusya ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şuanda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Santrali'nin açılışı ile yeni bazı santrallerinin açılış adımlarını birlikte atacağız. Tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var."